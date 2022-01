Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria repurtata azi in instanța din Melbourne, Novak Djokovic a inceput antrenamentele, iar familia sa sarbatorește in restaurantul lui din Belgrad. In cadrul unei conferințe de presa desfașurata la restaurantul lui Novak Djokovic din Belgrad, tatal lui Novak Djokovic, Srdjan, a subliniat ca…

- Familia lui Novak Djokovic a susținut, la Belgrad, o conferința de presa, la scurt timp dupa ce instanța i-a oferit sportivului permisiunea de a intra in Australia și a participa la primul Grand Slam al anului, de la Melbourne. Evenimentul a fost incheiat odata cu ultima intrebare despre presupus test…

- Familia tenismenului sarb Novak Djokovici a refuzat sa raspunda despre cum explica faptul ca liderul ATP a participat la evenimente publice, fara sa poarte masca, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, la 16 decembrie 2021, informeaza AFP. In conferinta de presa organizata luni, familia…

- Stenogramele interogarii lui Novak Djokovic sunt publice. Instanța australiana a dat publicitații discuțiile pe care campionul sarb le-a avut cu polițiștii de frontiera in momentul reținerii sale pe aeroportul din Melbourne. Novak Djokovic primit, prin decizia unui judecator federal, dreptul de a intra…

- Avocații lui Novak Djokovic susțin ca tenismenul a fost testat pozitiv cu COVID pe 16 decembrie 2021, motiv pentru care ar avea dreptul sa intre in Australia. Potrivit The Mirror, la o zi dupa acea data, sportivul apare fost fotografiat in Serbia la un eveniment cu zeci de copii. Novak Djokovic, liderul…

- Familia și susținatorii lui Novak Djokovic au organizat un protest de amploare joi, in fața parlamentului din Belgrad CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca Novak Djokovic sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical in momentul in care liderul din…

- ​Familia lui Novak Djokovic l-a susținut pe liderul mondial declarând ca acesta este victima unei "agende politice" în Australia, dupa ce sârbului i-a fost interzisa joi intrarea în tara pentru a-si apara titlul la Australian Open, scrie Reuters.Djokovic, care…

- Nick Kyrgios, care nu s-a sfiit de-a lungul timpului sa îi critice pe jucatorii din BIG 3, a declarat ca ar fi un dezastru pentru Australian Open daca la editia din acest an nu vor fi prezenți elvetianul Roger Federer, spaniolul Rafael Nadal si sârbul Novak Djokovic, informeaza Reuters.Federer,…