Mama lui Meghan Markle va merge să se întâlnească cu familia regală Doria Ragland a sosit ieri la Londra și a petrecut prima ei noapte la Palatul Kensington. Mama lui Meghan Markle va merge sa se intalneasca cu familia regala, pentru prima oara. Doria Ragland a ajuns miercuri la Londra pentru a participa la nunta fiicei sale cu prințul Harry. La aterizarea pe aeroportul Heathrow, aceasta a fost așteptata de asistenta lui Meghan Markle, Amy Pickerill și garzile personale ale lui Harry, care au dus-o la palat in Jaguarul regal, insoțit de mașini de poliție. Profesoara de yoga in varsta de 62 de ani va merge sa se intalneasca cu familia regala, regina Elisabeta,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

