- In aceasta vara, Meghan Markle a petrecut mai multe zile in preajma celor apropiati, in special langa mama ei, Doria Ragland, care s-a aflat in Marea Britanie, dar si langa Jessica Mulroney, una dintre cele mai bune prietene ale ei. Doria Ragland, in aeroportul din Los Angeles Acum, jurnalistii de la…

- Ultimele luni au fost mai linistite pentru Meghan Markle, care a scapat de atacurile pe care familia ei le pornea prin intermediul taboidelor. Insa, acum ea este din nou pusa la zid de rudele ei! Daca nu face Thomas Markle declaratii despre Meghan, cealalta fiica a lui simte nevoia sa isi atace sora…

- Doria Ragland, mama ducesei de Sussex, a efectuat mai multe vizite secrete și de urgența in Marea Britanie, pentru a-și consola fiica, dupa ce tatal lui Meghan Makle a lansat o serie de atacuri dure la adresa acesteia.

- Doria Ragland, mama ducesei de Sussex, Meghan, intentioneaza sa plece din SUA si sa se mute in Marea Britanie pentru a locui mai aproape de fiica ei si de sotul acesteia, printul Harry, potrivit tabloidului britanic Daily Express, citat de cotidianul La Vanguardia.

- Meghan Markle a fost criticata dupa ce a fost surprinsa stand intr-o poziție „nepoliticoasa” langa regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Insa, fanii fostei actrițe americane i-au luat apararea.