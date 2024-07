Stiri pe aceeasi tema

- Florentino Perez (77 de ani), președintele lui Real Madrid pentru aproape 21 de ani, in cele doua mandate (2000-2006 și din 2009-), a transferat jucatori de 2.164 de milioane de euro și 24 de mari vedete # Șapte in primul, cu 276 de milioane E, plus 17 in celalalt, cu 828 de milioane # Cel mai mult…

- Fostul star de la PSG, Kylian Mbappe, a fost prezentat oficial la noua sa echipa, Real Madrid. Kylian Mbappe a avut parte de o primire grandioasa la Real Madrid, starul francez fiind aclamat pe Santiago Bernabeu de peste 80.000 de fani „blancos”. „Ziua Mbappe” Marți, 16 iulie, a fost „ziua Mbappe” la…

- Fayza Lamari și Wilfried Mbappe, parinții lui Kylian Mbappe, au fost emoționați la prezentarea jucatorului la Real Madrid. Atacantul francez a fost primit de 85.000 de fani pe „Santiago Bernabeu” la prezentarea oficiala, iar parinții lui au primit loc in primul rand, au stat chiar in fața scenei pe…

- Atacantul francez Kylian Mbappe a fost prezentat astazi, la pranz, la Real Madrid. Evenimentul s-a desfașurat pe „Santiago Bernabeu“, in fața a peste 85.000 de oameni, biletele de intrare fiind gratuite. Reamintim ca starul francez si-a incheiat pe 30 iunie contractul cu Paris Saint-Germain și a devenit…

- Kylian Mbappe (25 de ani), capitanul Franței, va imbraca tn premiera tricoul blanco cu numarul 9 pe 16 iulie. Pe „Santiago Bernabeu” sunt așteptați peste 80.000 de fani, care sa depașeasca asistența din 2009, la „aterizarea” lui Cristiano Ronaldo, primul „galactic” din era Florentino Perez: „Va fi cea…

- Florian Wirtz (21 ani), star-ul celor de la Leverkusen, campioana Germaniei, a ajuns la un acord verbal cu Real Madrid, conform presei spaniole. Senzația din Bundesliga ar urma sa ajunga pe Santiago Bernabeu in vara viitoare, fiind principalul obiectiv al lui Florentino Perez, președintele madrilenilor,…

- Dupa mai multe tentative esuate, Kylian Mbappe a devenit noul jucator al celor de la Real Madrid , „regina“ Europei. Francezul a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu“ și va incasa o prima de instalare consideabila, pentru ca a semnat din postura de jucator…

- Kylian Mbappe (25 de ani), golgheterul all-time al lui PSG, va semna cu Real Madrid din postura de jucator liber și va caștiga 26 de milioane de euro brut, fața de 72 de milioane cat lua in Franța. Salariului net de 14-15 miliioane i se adauga prima de instalare, 40 de milioane, achitata de campioana…