Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Barnoschi, prezentatoarea de la Kanal D, s-a casatorit civil cu iubitul ei. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la eveniment, alaturi de care a scris un mesaj. Colega lui Bursucu a stralucit alaturi de proapspatul ei sot. Prezentatoarea de la Kanal D și partenerul ei au atras…

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.

- A tot amanat nunta, dar de curand s-a casatorit in secret intr-un cadru de poveste, tocmai in New York. O prezentatoare TV a spus cel mai important „Da” din viața ei ieri. Și soțul este cunoscut in lumea mondena, caci este nepotul unui actor celebru.

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- De cateva luni bune, mai exact de la Revelion, despre Anamaria Prodan s-a aflat ca iubește din nou și ca este intr-o relație cu Ronald Gavril. Impresara și boxerul au ținut ascunsa relația, pentru o perioada, dupa care au recunoscut ca sunt impreuna și s-au afișat tot mai des in cadre cat mai tandre.…

- Este cea mai importanta zi pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu și asta pentru ca s-au casatorit. Cei doi indragostiți au publicat pe rețelele de socializare imagini emoționante de la marele eveniment. Iata cum a aratat totul, dar și ce au impartașit actorii cu fanii lor!

- Roxana Nemeș și-a sarbatorit ziua de naștere acasa, in avans! Intr-un decor de invidiat, vedeta s-a pregatit așa cum se cuvine pentru a-i primi pe oaspeții sai și a organiza o petrecere inedita, avand tematica anilor 80-90.