Deeperlove vine cu un cadou la final de an: energie adunata in melodia Left Me Dry

La final de an, Deeperlove ne face un cadou. Melodia „Left Me Dry” aduce cu ea multă energie, după un an atipic. Cu ritmuri vibrante de house, Deeperlove reușește să ne îmbunătățească starea de spirit acum, la final, pentru a începe cu… [citeste mai departe]