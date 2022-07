Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova isi exprima profunda indignare in legatura cu citarea la procuratura a mamei fostului presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. PSRM considera ca „acesta este un pas josnic si inuman chiar si pentru o guvernare atat de lipsita de principii precum este…

- Astazi, 23 iunie, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care deține calitatea procesuala de invinuit in cauza penala, a fost citat la Procuratura Anticorupție , pentru a-i fi inminata copia hotaririi cu privire la punerea sub sechestru a bunurilor, care constituie obiectul anchetei efectuate.…

- Astazi, 16 iunie, Galina Dodon a fost audiata la Procuratura Anticorupție, unde a fost recunoscuta in calitate de complice in dosarul de imbogațire ilicita, pornit pe numele soțului sau, Igor Dodon. Aceasta se declara nevinovata și susține ca dosarul pornit pe numele ei este unul politic, care are ca…

- Astazi, 16 iunie, Galina Dodon a fost audiata la Procuratura Anticorupție, unde a fost recunoscuta in calitate de complice in dosarul de imbogațire ilicita, pornit pe numele soțului sau, Igor Dodon. Aceasta se declara nevinovata și susține ca dosarul pornit pe numele ei este unul politic, care are ca…

- Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, declara ca și-a cumparat bilete de avion, doar ca inaintea anunțului Procuraturii privind deschiderea dosarului impotriva sa. Liderul de onoare al PSRM spune ca biletele le-a procurat pe 16 mai, deschiderea dosarului penal impotriva sa, fiind anunțata…

- Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs mandatul de arest la domiciliu, aplicat in privința fostului șef de țara, Igor Dodon. „Procurorii au contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinau, incheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana din 26 mai 2022 prin care s-a dispus plasarea in arest…

- Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs mandatul de arest la domiciliu aplicat in privința ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. „Procuratura Anticorupție, informeaza opinia publica ca, pe parcursul zilei de astazi 27 mai 2022, procurorii au contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinau,…

- Procuratura Anticorupție solicita judecatorilor sa permita plasarea lui Igor Dodon și a cumnatului sau Petru Merineanu, in arest preventiv pentru 30 de zile. „Procurorii anticorupție au inregistrat demersurile privind aplicarea masurii preventive sub forma de arest preventiv pe un termen de 30 zile…