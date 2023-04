Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru BBC, Elon Musk a declarat ca, in urma masurilor luate de el, Twitter este aproape de rentabilitate. In cadrul aceluiși interviu, miliardarul a precizat ca la preluarea Twitter erau aproape 8.000 de angajați, iar in prezent au ramas 1.500. Musk a descris experiența de a fi șef…

- Autoritatea italiana pentru protectia datelor a interzis vineri, temporar, chatbot-ul ChatGPT al OpenAI si a lansat o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de colectare a datelor utilizatorilor de catre aplicatia de inteligenta artificiala, transmite Reuters. Agentia, cunoscuta si…

- Elon Musk a trimis un e-mail personalului Twitter, miercuri, la ora 2 dimineața, prin care aducea in atenția angajaților politica companiei de lucru la distanța. Zoe Schiffer, editor coordonator al platformei, a scris pe Twitter: „Elon Musk a trimis angajaților Twitter un e-mail la 2:30 ca sa spuna…

- Magnatul american Elon Musk, proprietar al retelei de socializare Twitter, a declarat joi ca tarile nu ar trebui sa-si "cedeze autoritatea" Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), comentarii respinse rapid pe reteaua sociala de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters."Tarile…

- Tesla a raportat rezultate trimestriale record, in una dintre cele mai importante raportari din ultimii ani pentru producatorul de vehicule electrice. Dupa un an plin de drame, precum achiziția Twitter, blocaje in China, o piața bear dura și semne de intrebare privind cererea, Tesla restabilește increderea…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- Reprezentantii lui Musk au discutat, in decembrie, despre vanzarea de noi actiuni Twitter de pana la 3 miliarde de dolari. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters. Raspunzand la o intrebare daca articolul WSJ a fost corect, Musk a spus ”nu” intr-un tweet. Seful…

- Averea lui Hui Ka Yan, președintele companiei de imobiliare China Evergrande, a scazut cu aproape 93%, potrivit Bloomberg Billionaires Index, noteaza CNN . Candva al doilea cel mai bogat om din Asia, averea lui Hui a scazut de la 42 de miliarde de dolari in 2017 la aproximativ 3 miliarde de dolari.…