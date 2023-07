Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela și Dani Oțil au terminat cununia religioasa de la biserica și urmeaza sa se indrepte spre restaurant. Aceștia au mers de mana alaturi de fiul lor, Tiago, reușind sa obțina cadrul unei familii perfecte.

- Gabriela și Dani Oțil traiesc astazi emoțiile uneia dintre cele mai importante zile din viața lor: nunta! Cei doi soți ajung și in fața altarului, dupa ce cununia civila a fost organizata in urma cu doi ani. Iata primele imagini publicate in mediul online!

- Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au casatorit astazi religios. Cei doi au avut mari emoții in aceasta zi importanta și au ales sa nu mai organizeze o petrecere, dupa ce și-au jurat iubire și in fața lui Dumnezeu.

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.

- Malina Avasiloaie și Alin Gabor au devenit soț și soție și in fața lui Dumnezeu, iar in weekend, a avut loc mare eveniment, iar pe seara, petrecerea. Artista marturisește ca este mai fericita ca niciodata de cand l-a cunoscut pe partenerul sau, iar pentru aceasta zi, a compus o melodie cu o semnificație…

- Nicola și-a condus astazi fiul la starea civila. Baiatul cel mic al artistei, Jonathan, s-a casatorit cu aleasa inimii sale. Nunta va avea loc peste doar doua saptamani, atunci cand cei doi vor ajunge și in fața altarului. Cantareața face primele declarații despre marele eveniment!

- Bella Santiago și Nicolae Ionuț Grigore s-au casatorit religios, vineri, 26 mai 2023. Cei doi au avut parte de o petrecere de vis la Snagov. In exclusivitate pentru Unica.ro, artista și soțul ei au vorbit despre cele mai frumoase momente de la nunta, tort, meniu și au dezvaluit care a fost elementul…