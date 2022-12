Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara a show-ului Te cunosc de undeva, sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu s-au transformat in Baccara și au interpretat celebra piesa „Yes Sir I can Boogie”. Cei doi concurenți au dat pe scena tot ce au avut mai bun, iar prima care i-a jurizat a fost chiar Ozana Barabancea.…

- Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si Liviu Teodorescu o provocare de zile mari – o transformare emotionanta in doua mari voci ale muzicii romanesti – Aura Urziceanu si Aurelian Andreescu. Inca de la repetitii, cei doi au dezvaluit…

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Toy Box și au interpretat piesa ”Tarzan & Jane”. Momentul lor a fost unul de senzație iar jurații au fost impresionați de intreg momentul.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, difuzata pe Antena 1, Eliza și Cosmin Natanticu s-au transformat in Dan Spataru și au interpretat celebra piesa „Drumurile noastre”. Primul care le-a jurizat momentul a fost chiar Cristi Iacob, care a avut o parere buna despre interpretarea…

- Eliza și Cosmin Natanticu au facut show in ediția din seara aceasta de la Te cunosc de undeva. Cei doi soți s-au transformat in trupa VIllage People și au interpretat piesa ”YMCA”. Cum a reacționat Ozana Barabancea dupa momentul lor. Le-a placut juraților cum s-au pregatit soții Natanticu sau nu?

- Moment emotionant in cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!”, difuzate sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Ozana Barabancea a lacrimat, iar Pepe s-a induioșat. Ruleta i-a provocat pe WRS si Emilian cu o schimbare drastica de gen si o formatie care a tinut capul de afis al concertelor…

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee & Snow și au cantat piesa „Con Calma”. Ozana Barabancea a ramas impresionata de momentul lor.