- Orașul natal al lui Cristiano Ronaldo, Funchal, a fost lovit, duminica, in jurul orei 10:00, de un cutremur. Seismul a avut magnitudinea 3,8 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 49 de kilometri.In momentul producerii cutremururlui, Cristiano Ronaldo se afla in orașul natal, alaturi…

- Cristiano Ronaldo, 35 de ani, iși va transforma hotelurile din Portugalia in spitale pentru a ajuta la lupta impotriva coronavirusului, anunța Marca.Dupa declararea pandemiei de coronavirus, starul lusitan de la Juventus Torino a luat decizia de a transforma hotelurile pe care le deține in Portugalia…

- Cristiano Ronaldo, starul lui Juventus Torino, s-a intors in Portugalia pentru a fi alaturi de mama sa, departe de toata isteria din Italia, cauzata de epidemia de coronavirus. Dolores Aveiro, in varsta de 65 de ani, a suferit un atac cerebral in dimineața zilei de 3 martie și a fost transportata…

- Mama lui Cristiano Ronaldo a suferit un accident vascular cerebral, iar în prezent este în stare stabila si se recupereaza în spitalul din Funchal, potrivit fotbalistului.Cristiano Ronaldo a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale, care a suferit, marți, un accident vascular…

- ​Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a fost internata, marti dimineata, la spitalul Dr. Nélio Mendonça din Funchal, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a anuntat publicatia Record.Dolores Aveiro a fost supusa unei trombectomii mecanice, interventie care consta…

- Dolores Aveiro (65 de ani) a suferit un atac vascular si e in stare grava la spital! Mama lui Ronaldo se afla in Madeira. Dolores Aveiro a fost adusa la spitalul Nelio Mendonca la primele ore ale diminetii. Conform surselor de presa din Portugalia, starea mamei lui Ronaldo este grava, dar stabila.…

- Mama celebrului fotbalist portughez Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a fost internata intr-un spital din Funchal (Portugalia), dupa ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) in cursul diminetii de marti, anunta presa lusitana, citata de agentia EFE. Mama lui Ronaldo a fost adusa…

- Dolores Aveiro (65 de ani), mama starului portughez Cristiano Ronaldo, a suferit un atac vascular cerebral și e in stare grava la spital!Dolores Aveiro a fost adusa astazi de dimineața la spitalul Nelio Mendonca din Madeira. Conform presei din Portugalia, starea mamei lui CR 7, care a facut un atac…