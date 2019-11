Stiri pe aceeasi tema

- Roberta Catalina, o tanara de numai 25 de ani din Craiova care plecase in Italia pentru un trai mai bun și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident rutier. Aceasta a pierit pe loc dupa ce a pierdut controlul volanului autoturismului pe care il conducea. Tragedia s-a petrecut in Borgo Panigale din…

- Actrița Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, Ema Vețean, a decedat pe 28 octombrie. Ema, in varsta de 38 de ani, a avut roluri memorabile in spectacolele naționalului. Ema Vețean va salva cinci...

- Tragedie fara margini pentru o familie de romani din Germania. O tanara mama de doar 20 de ani si fiul ei de patru ani au murit, dupa ce masina condusa de tatal copilului a lovit in plin un copac.

- A plecat la munca, in Anglia, pentru ca familia lui sa aiba o viața mai buna, dar aventura indrazneața s-a frant dupa patru ani. Valentin Simbiteanu, un roman care lucra la o croitorie din Londra, a murit intr-un groaznic accident de circulație. In acea zi, postase un mesaj pentru fiica lui, care tocmai…

- O adevarata tragedie a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe un drum din Iasi. Andrei Holban, fiul directoarei unei companii de lactate, a murit in accident rutier. Din cauza vitezei a pierdut controlul si s-a oprit intr-un copac.

- Un accident grav s-a produs ieri dupa-amiaza intre o mașina și o motocicleta in comuna Probota din județul Iași. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite.

- Dupa ce și-au unit destinele, un barbat și o femeie din Texas au murit intr-un accident rutier, scrie digi24.ro. Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila.

- Un barbat de 64 de ani a murit pe loc, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN7, in apropiere de halta Geoagiu, iar alte trei persoane ranite au fost transportate cu ambulante mai intai la Spitalul Orastie, apoi au fost transferate la UPU Deva.