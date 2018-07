Stiri pe aceeasi tema

- Cu putin timp in urma Adrian Nastase, fost prim ministru al Romaniei, a lasat pe blogul sau un mesaj.Iata ce spune:Sarbatorirea Zilei nationale a Frantei din acest an imi va ramane adanc in memorie. Astazi s a stins din viata mama mea. Implinise, de curand, 90 de ani. S a topit incet, in ultimile luni.…

- Mama fostului premier Adrian Nastase s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut chiar de Adrian Nastase, pe blogul personal"Sarbatorirea Zilei nationale a Frantei din acest an imi va ramane adanc in memorie. Astazi s-a stins din viata mama mea. Implinise, de curand, 90 de ani. S-a topit…

- "Sarbatorirea Zilei nationale a Frantei din acest an imi va ramane adanc in memorie. Astazi s-a stins din viata mama mea. Implinise, de curand, 90 de ani. S-a topit incet, in ultimile luni. La spital. nu mai putea sa-mi vorbeasca. Ma privea fix cu ochii ei incredibil de albastri si-mi aducea aminte…

- Andra era o tânara de doar 24 ani cu vise si sperante, care avea toata viața înainte. Viata ei s-a sfârșit însa brusc, sub ochii neputincioși ai colegilor, în sala de examen!

- O crima fara precedent a avut loc in Londra. O romanca de numai 28 de ani, mama a doi copii, și-a pierdut viața dupa ce iubitul sau a injunghiat-o cu sange rece. O tanara de 28 de ani a murit in urma unor lovituri repetate de cuțit, in zona gatului. Potrivit presei britanice, tanara era insarcinata…

- Doctorița Xiaoguang Wang, cea mai celebra specialista in terapia prin acupunctura din Romania, a murit, vineri. Medicul ii tratase, in trecut, pe fostul premier Adrian Nastase și pe fostul președinte Ion Iliescu.

- Tragedie in județul Salaj, in zi de sarbatoare! Patru tinere cu varste cuprinse intre 20 și 22 de ani care se intorceau de la festivitatea de absolvire a facultații și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren. Doar șoferița a scapat cu viața. Cele cinci tinere se…

- Trei persoane au murit, iar alte doua se zbat intre viata si moarte. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unui taxi a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un stalp. Accidentul a avut loc pe DJ 542, la intrare in comuna Redea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție…