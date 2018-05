Stiri pe aceeasi tema

- La numai 21 de ani, destinul Laurei a fost curmat in cel mai crunt om. Un bErbat invitat chiar de ea in apartamentul sEu a ucis-o cu peste 50 de lovituri de cu:it. }n urma sa, au rEmas o surioarE "i o mamE pentru care era luna "i stelele de pe cer.

- O tanara de 21 de ani din Targu-Carbunesti, judetul Gorj, premiata la un concurs de creatie literara, care se mutase recent in Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit, in locuinta pe care o inchiria in Bruxelles.Un site local sustine ca fata se prostitua si ar fi fost ucisa de un client.

- Crima infioratoare in Belgia, acolo unde o tanara romanca a fost asasinata cu 50 de lovituri de cuțit. Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania, informeaza Observator.

- Moartea fetitei de doar cinci ani care a fost intai violata si apoi ucisa a starnit un val de revolta pe Internet. Un grup de baimareni a creat o mobilizare pe retelele de socializare si astazi vor aprinde o lumanare in memoria ei.

- Ioana, fiica cea mare a criminalului de la Brașov, care a murit la doar 18 ani dupa ce tatal ei a injunghiat-o in timp ce dormea, a lasat un mesaj incredibil pe Facebook, cu puțin timp inainte de oribilul eveniment.

- Ioana, fiica cea mare a criminalului de la Brașov, care a murit la doar 18 ani dupa ce tatal ei a injunghiat-o in timp ce dormea, a lasat un mesaj incredibil pe Facebook, cu puțin timp inainte de oribilul eveniment.

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Alexandra, fiica Nicoletei D., barmana ucisa la Casablanca a postat un mesaj sfașietor pe Facebook. „Unde ești, mama ? Sa ma iei in brațe sa imi alini durerea, cum o faceai mereu ? Te strig, dar nu mai imi raspunzi, te chem, dar nu mai vi. Nu am cuvinte sa exprim durerea ce mi-a cuprins […]