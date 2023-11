Stiri pe aceeasi tema

- O casa nelocuita, aflata peste drum de vila lui Kreiner se afla in atenția polițiștilor. Faptașii sunt suspectați ca ar fi pandit de acolo, timp de cateva zile, inainte de a da atacul.Cum a murit Adrian Kreiner. Ce arata, de fapt, rezultatul autopsieiOmul de afaceri Adrian Kreiner dormea in momentul…

- Tot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, care a murit dupa o bataie crunta aplicata de 3 indivizi veniți sa-l jefuiasca in propria locuința, la Sibiu.

- Milionarul din Sibiu batut zeci de minute de trei barbați care i-au intrat in casa aflata la cateva sute de metri de reședința prezidențiala a murit la spital. Crima care a zguduit lumea afacerilor din Ardeal, in care barbatul era cunoscut pentru investițiile in criptomonede, dar și pentru pasiunile…

- Cazul milionarului din Sibiu ucis in bataie de hoți, in propria casa, se complica și mai tare. Noi detalii din ancheta arata ca Adrian Kreiner a fost batut zeci de minute de cei trei barbați cu cagule, inainte ca aceștia sa fuga cu ceasurile de lux ale afaceristului, dar și cu o parte din banii din…

- Moartea afaceristului Adrian Kreiner, (50 de ani), batut crunt de hoții care i-au spart casa in noaptea de duminica spre luni, a declanșat o ancheta de proporții, in care sunt implicați inclusiv polițiști din București.

- Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Ea e cea care a dat vestea morții barbatului, cerand ca intimitatea și durerea sa ii fie respectate."Cei care ne-au atacat duminica noaptea, in…

- Vești noi despre Adrian Kreiner, omul de afaceri atacat de trei indivizi mascați in propria casa. Din nefericire, barbatul s-a stins din viața, in c ursul serii de marți, in timp ce se afla la spital. Insa, cei trei barbații care i-au spart locuința sunt in continuare de negasit.

- Marin, fratele ciobanului. are ar fi fost omorat de patronul de la stana, scoate mesajele șocante! Barbatul aduce dovezi care arata ca Florin nu ar fi avut scapare din ghearele patronului. Il batea non-stop, in timp ce patronul contraataca. Ancheta explodeaza. Iata ce detalii halucinanate au aparut in acest…