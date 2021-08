Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Razvan Simion a implinit 17 ani. Ianca s-a transformat intr-o adolescenta frumoasa, ce ii seamana tot mai mult tatalui ei. Prezentatorul de la Antena 1 i-a transmis un mesaj emoționant fiicei lui, din prima casnicie. Chiar daca a crescut și este o adolescenta in toata firea, Ianca este și…

- Grecia este devastata de incendii, iar Romania iși arata solidaritatea cu țara elena. Premierul Romaniei Florin Cițu a transmis un mesaj de solidaritate pentru poporul grec: „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, a spus Florin Cițu, pe pagina sa de Facebook. De altfel,…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care puncteaza importanta sportului pentru sanatate. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ales astazi sa se deplaseze pana la Palatul Cotroceni cu bicicleta.Echipat corespunzator, seful statului a parcurs fara probleme distanta pana la Palatul Cotroceni. Pe…

- Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj de ziua Franței. Liderul PNL considera Franța țara in care sute de romani, oameni politici, savanți sau artiști au „gasit raspuns si incurajari in lupta lor pentru modernizarea Romaniei”. „Ziua Naționala a Franței este o zi de sarbatoare și pentru noi. Patria…

- Moartea Madalinei Manole, in urma cu 11 ani, a venit ca un fulger pentru toți cei care au iubit-o, dar in special pentru parinții și fratele sau. In toata aceasta perioada, familia nu a incetat o secunda din incercarea de a razbuna moartea „fetei cu parul de foc”, dar din pacate, speranțele lor s-au…

- Inaltpreasfințitul Parinte Casian a transmis marți un mesaj de Ziua Dunarii, in care numește fluviul „cristelnița Romaniei”. „Sporește in semnificație ziua de 29 iunie, deoarece calendarul ortodox și cel al creștinilor occidentali ne arata doi mari corabieri, de pe ape pe uscat, Sfinții Petru…

- Larisa Iordache trece prin clipe cumplite, dupa anunțul morții mamei sale. In aceste momente toata lumea e alaturi de ea in cumpana uriașa a vieții, iar Clubul sportiv Dinamo i-a transmis de asemenea un mesaj prin intermediul paginii de Facebook.

- Laura Cosoi, soțul Cosmin și vedetele celor doi, Rita și Vera au plecat zilele acestea in Franța. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la malul marii și le-a impartașit fanilor gandurile sale. „Suntem in vacanța in Franța, in sud mai exact, la sora lui Cosmin. Ne gandeam ca ar fi interesant…