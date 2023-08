Mamă inconștientă! Și-a abandonat fătul într-o cameră de hotel O femeie și-a lasat fatul aruncat intr-o punga, in camera de hotel unde a fost cazata la un hotel din București. Femeia, in varsta de 22 de ani, și-a abandonat fiul intr-o camera de hotel. Aceasta l-a pus intr-o punga și l- a lasat in camera hotelului unde a fost cazata, dupa care a parasit […] The post Mama inconștienta! Și-a abandonat fatul intr-o camera de hotel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

