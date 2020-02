Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Hosu este propunerea ministrului Justiției, Catalin Predoiu, pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). Magistratul conduce in prezent Parchetul Antimafia, din poziția de adjunct al procurorului-șef, dupa demisia…

- Procurorii CSM au respins cererea Giorgianei Hosu de a fi delegata in funcția de șef al DIICOT, structura pe care aceasta o conduce in calitate de adjunct. Și cererea de continuare a delegarii Oanei Haineala ca adjunct la DIICOT a fost respinsa, aceasta urmand sa lucreze ca procuror de execuție.Sectia…

- Procurorul șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, Giorgiana Hosu, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca in cazul Caracal a mai fost reținut un barbat suspectat ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu, tanara de 18 ani disparuta din…

- Un barbat de 44 de ani a fost retinut pentru viol in dosarul Caracal, a anuntat, miercuri, procurorul sef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Giorgiana Hosu, citeaza Agerpres .

- DIICOT a stabilit ca Gheorge Dinca, suspectul din cazul crimelor de la Caracal, in care doua tinere au disparut fara urma, ar fi avut un complice. Un om al strazii, de 46 de ani, care il ajuta la curațenie in curte din cand in cand, este acel complice. Gheorghe Dinca ar fi violat-o pe Luiza Melencu,…

- DIICOT a anunțat o conferința de presa, la care va participa Giorgiana Hosu, procurorul șef adjunct. Reprezentanții instituției nu au facut insa public și subiectul intalnirii cu presa.DIICOT organizeaza in scurt timp o declarație de presa, dar nu a comunicat și subiectul pe care il va aborda.”Biroul…