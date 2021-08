Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul gemenilor morți din Ploiești, care au cazut de la etajul 10 al imobilului in care locuiau alaturi de mama lor. Andreea, mama gemenilor, ar putea ramane și fara cel de-al treilea copil, baiatul cel mare, in varsta de cinci ani, care are și probleme de sanatate. In prezent, copilul…

- Apar informații noi in cazul morții gemenilor din Ploiești, morți dupa ce au cazut de la etajul zece al blocului in care locuiau cu mama sa. Acuzata din toate parțile, Andreea incearca sa se apere pentru cele intamplate, dand asigurari cu privire la nevinovația sa. Pe de alta parte, cunoscuții rup tacerea…

- Au fost cele mai bune prietene luni la rand, au locuit sub același acoperiș, și-au crescut copiii impreuna, dar iata ca tragedia din Ploiești le-a adus la cuțite. Alina și Andreea, cele care se considerau surori, se invinuiesc una pe cealalta pentru moartea gemenilor care au cazut de la etajul 10, din…

- Andreea, mama gemenilor de doi ani care au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiești , a facut primele declarații despre tragedie. intr-un interviu pentru ObservatorNews . Femeia a recunoscut ca se afla intr-un live pe rețelele sociale, intr-o camera alaturata, cand micuții au picat de…

- O fetița de doar doi ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din Pacurari, județul Iași. Incidentul care ar fi putut deveni o adevarata tragedie, asemenea celei de la Ploiești, s-a petrecut in timp ce mama copilei intindea rufele, și deși micuța se afla langa ea, aceasta s-a agațat prea tare de plasa…

- Mirela Vaida nu a mai suportat presiunea și gravitatea cazului gemenilor morți de la Ploiești. Prezentatoarea a izbucnit in lacrimi, spunand ca nu mai suporta gandul ca propriul ei copil ar fi putut avea aceeași soarta, daca ea ar fi fost neglijenta ca Andreea. Despre aceasta din urma, vedeta spune…

- Vestea morții a fraților gemeni din Ploiești a picat ca un trasnet pentru toata Romania care e șocata de tragedia ce s-a petrecut in urma cu doua zile. Cu puțin timp inainte de a se stinge din viața, micuții erau filmați in parc de catre mama lor.

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.