- Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Securitate din Marea Britanie a declarat: „Am refuzat aplicatia pentru viza a Viktoriei Skripal pe motivul ca nu respecta regulile de imigratie”. Viktoria Skripal, care locuieste in Rusia, a declarat ca isi doreste sa-si viziteze rudele internate…

- Un motan si doi porci de Guineea apartinand fostului spion rus Seghei Skripal, otravit in Marea Britanie, au fost gasiti morti, a anuntat joi o purtatoare de cuvant britanica, in urma unei intrebari a Rusiei despre soarta lor, scrie News.ro. La o luna dupa otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale,…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Agentii neurotoxici "Noviciok", precum cel utilizat in 4 martie pentru a-l otravi un fost agent dublu rus in Marea Britanie, sunt o specialitate ruseasca de toxine putin cunoscute in alte zone si deosebit pe periculoase, scrie AFP.

- Marea Britanie va reactiona daca se va dovedi implicarea unui stat strain in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia. Declaratia ii apartine ministrului de Finanțe, Philip Hammond.

- In ultimele zile, scandalul internațional care ține primele pagini ale ziarelor se refera la agentul dublu Serghei Skripal. Dupa ce barbatul și fiica sa au fost la un pas de moartea, Marea Britanie a avertizat Rusia ca nu va sta deoparte, și va acționa „fara ezitare” pentru a-i aduce pe cei vinovați…