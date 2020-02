Mama fostului ministru Sorina Pintea i-a donat fiicei 63.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea (foto: gov.ro) Cea mai recenta declarație de avere completata de Sorina Pintea arata ca fostul ministru al Sanatații impreuna cu soțul sau au o avere consistenta, dar și datoriile pe care trebuie sa le returneze la trei banci comerciale sunt pe masura. In documentul semnat la 3 decembrie…

- Cea mai recenta declarație de avere completata de Sorina Pintea arata ca fostul ministru al Sanatații impreuna cu soțul sau au o avere consistenta, dar și datoriile pe care trebuie sa le returneze la trei banci comerciale sunt pe masura.In documentul semnat la 3 decembrie 2019 și care a fost publicat…

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, este audiata la DNA, la aceasta ora. Pintea a ajuns la DNA central dupa mai multe ore de audieri.Perchezițiile de ieri din biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, au fost facute in urma…

- Cristian Tudor Popescu nu este ingrijorat de amenințarea coronavirusului cat de „coruptovirus”. Jurnalistul a comentat cazul Sorinei Pintea, fostul ministru al sanatații, care a fost prinsa in flagrant delict, de luare de mita, vineri. Ea este acuzata ca ar fi primit 120.000 de euro in schimbul derularii…

- Perchezițiile in biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, sunt facute in urma unui flagrant care vizeaza achiziții publice. Surse citate de Antena 3 explica faptul ca procedura prin care s-a ajuns la flagrant a fost una mai putin obisnuita.Astfel,…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, in guvernul Dancila, a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, din Romania. Pintea este acuzata ca ar fi luat 120.000 de euro mita, in centrul orașului Baia Mare din Romania.

- Fostul ministru PSD al Sanatații, Sorina Pintea, actualmente Manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare, (tocmai iși pregarea candidatura pentru funcția de primar al municipiului) a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA in timp ce primea o suma de bani drept mita. Acțiunea s-a petrecut…