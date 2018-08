Mama fetiţelor lăsate să moară de foame, reţinută Tania este mama celor doua fetițe de un an și respectiv 4 ani, lasate sa moara de foame mai bine de 48 de ore. Femeia a plecat la București cu un alt barbat. Tatal copiilor ei muncea in Targu-Bujor și venea acasa la cateva saptamani. O vecina a celor doi a fost cea care le-a salvat pe micuțe. Femeia a ramas uimita atunci cand a intrat in casa și a gasit fetele pline de paduchi și murdare. Dupa ce le-a scos din casa, l-a sunat pe tatal lor, care s-a intors la Galați. Copilele au fost duse la spital, unde au ramas internate, alaturi de tata. Ea urmeaza sa fie dusa in fața instanței… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Copilele au fost gasite de o vecina. Erau bolnave si intr-o mizerie de nedescris si au fost internate la Spitalul de Copii. Tatal micutelor era plecat la munca pe un santier de constructii, in vreme ce mama acestora, pe nume Tania Mercedes Mitu, a fugit la Bucuresti cu amantul.

