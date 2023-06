Mama fetiței găsită într-un sac de plastic, audiată în Spania și eliberată – cine a omorât-pe micuță Prinsa și audiata in Spania, mama fetiței ucise intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei a fost lasata in libertate, deși inițial a fost reținuta pentru 24 de ore. Femeia a discutat prin videoconferinta cu polițiștii romani. Autoritațile de la noi coopereaza cu cele europene, in speranța ca partenerului femeii, considerat suspect principal in dosar, sa fie localizat cat mai repede. Atenție, urmeaza detalii care va pot afecta emoțional! Simona Iftimovici – mama adolescentei care a fost gasita moarta intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei – a fost reținuta pentru 24 de ore in localitatea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care a actionat Politia dupa ce tatal fetei de 12 ani (gasita decedata intr-o lada de pat) a reclamat disparitia acesteia va fi verificat, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode. Totuși, el nu a dorit sa ofere detalii, invocand faptul ca ancheta este in curs. „Activitatile politienesti…

- Deputatul Forța Dreptei, Adrian Oros, il ataca pe președintele Klaus Iohannis care tace in privința acuzațiilor de plagiat ale ministrului de Interne, Lucian Bode, deși acum cațiva ani spunea ca: ”Daca un politician plagiaza, el pleaca din politica”.”Gata! Coaliția de Doctori a implementat Romania…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a referit la tragedia din Serbia, unde un elev a intrat cu o arma in scoala si a impuscat mai multi colegi si un profesor, el afirmand ca structurile MAI au obligatia sa traga concluzii din acest incident. Bode spune ca, totusi, Romania este o tara sigura, iar acest…

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri seara, 28 aprilie, la TVR Info, ca Romania trebuie sa aiba curajul de a lupta pentru acceptarea si in spatiul Schengen. Zuckerman a precizat ca pozitia autoritatilor de la Viena, de respingere a Romaniei, este nejustificata, iar…

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma ca decizia de blocare a aderarii Romaniei la Spatiul Schengen a fost "nedreapta, dezamagitoare si neprincipiala", dar ca "trebuie sa depasim emotia momentului «8 decembrie 2022», e nevoie sa actionam constructiv si in spiritul valorilor europene". "Avem determinarea…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner, care s-a opus admiterii Romaniei in spatiul Schengen, vine miercuri la Bucuresti si are programate discutii cu omologul sau roman Lucian Bode, conform presei din Austria, preocuparea oficialului de la Viena fiind legata in primul rand de traficul de persoane…