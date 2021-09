Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetiței de 2 ani din Iași care a murit dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa a fost reținuta joi. Alaturi de femeie a fost reținut și iubitul ei, anunța Mediafax. Politiștii ieșeni au schimbat incadrarea faptelor in ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului.…

- UPDATE:Barbatul care a cazut, sambata, cu parapanta in localitatea Stejaru - comuna Pangarati, va fi preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transferat la o clinica de specialitate din Iasi.Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca victima a fost transportata initial…

- Șoferița din Iași care a cazut cu mașina in lacul Ciric, fiind salvata de un polițist, a fost reținuta. Tanara avea la momentul incidentului o alcoolemie de peste 1 la mie alcool pur in aerul expirat. Ea va ajunge luni in fața judecatorilor cu propunere de arest preventiva. Imediat ce a fost scoasa…

