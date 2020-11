Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 9 ani a fost gasita de o femeie, pe o strada din Ilfov, ratacind fara directie si cu rani groaznice la cap. Femeia a sunat imediat la Politie. Copila de 9 ani ratacea singura pe strada. O femeie a vazut-o si s-a ingrozit cand a vazut cum arata fetita Inspectoratul de Poliție al…

- Doua femei și un barbat, audiați in cazul femeii incendiate la marginea drumului, au fost reținuți pentru 24 de ore, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu. Potrivit unor surse judiciare, barbatul este proxenet, iar celelalte doua femei – surori din Ferentari – practica prostituția. Și femeia…

- Calin Pana, 31 de ani, fratele culturistei Alina Pana, l-ar fi batut pe Romeo Rasdan, 49 de ani, consilier local in Chiajna, a scris Ziare.com. Victima a fost dusa la spital, dupa cum a informat IPJ Ilfov.Scandalul s-a petrecut marți, 17 noiembrie. Polițiștii din Chiajna au fost solicitați sa intervina…

- Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de talharie calificata și furt calificat. Din cercetari s-a stabilit ca, trei barbați, respectiv de 44 de ani, din Chiajna, județul Ilfov, de 40 de ani, din București…

- Politisti din Otopeni au pus in executare, marti, 13 mandate de aducere si au retinut sapte persoane pentru 24 ore, urmand ca acestea sa fie prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea cu propunere de arestare preventiva, pentru tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere, anunța…

- Barbatul care a tras cu un pistol intr-un centru comercial din Voluntari a fost gasit de politisti, iar in prezent se afla in custodia acestora, informeaza marti IPJ Ilfov. Politistii din Voluntari efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare,…