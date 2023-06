Mama fetiței de 12 ani găsită moartă în ladă a fost eliberată de autoritățile spaniole, la comanda unui procuror român: femeia vine în România Dupa ce a fost audiata in Spania, prin sistem videoconferința, mama fetiței de 12 ani gasita fara suflare in lada de la canapea, intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, a fost eliberata și se afla in drum spre Romania. La audierile din Spania, mama copilei gasite decedata intr-un apartament din București ar fi declarat oamenilor legii ca nu are legatura cu moartea fetei sale. Tatal biologic este cel care a declarat-o disparuta, la inceputul lunii mai. Unchiul copilei spune ca nu crede ca mama ar fi comis fapta oribila. Analizele ADN indica negru pe alb ca victima din apartamentul groazei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” orgenizeaza, joi, un protest in Bucuresti, avand programate un miting in Piata Victoriei si un mars pe strazile Capitalei, informeaza News.ro.”Federatia «Solidaritatea Sanitara» din Romania (organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate) anunta…

- Tribunalul București a admis miercuri cererea procurorilor și au dispus emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele concubinului femeii arestate cu o zi inainte in Spania in dosarul privind decesul unei fetițe de 12 ani care a fost gasita in lada canapelei, intr-un apartament din sectorul 4…

- Dupa ce mama fetiței de 12 ani a fost reținuta, autoritațile din Spania au decis sa fie eliberata, pe motiv ca nu exista probe care sa susțina ca este vinovata. Nici autoritațile din Romania nu au solicitat reținerea ei, prin urmare, femeia a petrecut doar cele 24 de ore in arest.

- Cadavrul a fost gasit intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, intr-un stadiu avansat de descompunere, intr-un sac de plastic, de proprietarul locuinței inchiriate de mama fetei și de iubitul acesteia. Medicii legiști au stabilit ca victima a murit intr-un mod violent. Mama fetei și iubitul acesteia…

- Mama naturala a fost audiata aseara, prin sistem videoconferința, fiind in custodia autoritaților spaniole. Surse din ancheta spun ca femeia a declarat anchetatorilor ca nu era acasa cand s-a produs tragedia. Aceasta ar fi sesizat lipsa copilei cand s-a intors, insa concubinul i-ar fi spus ca s-a intors…

- Mama fetiței al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea dintr-un apartament din cartierul Berceni, din Capitala, a fost audiata prin sistem video in Spania, de anchetatorii romani.Cadavrul a fost gasit intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, intr-un stadiu avansat de descompunere,…

- Autoritațile statului doresc acces la mesajele criptate ale romanilor, distribuite prin sistemul de mesagerie WhatsApp. O astfel de masura este dorita de mai multe țari ale Uniunii Europene pe motiv ca astfel contribuie la menținerea ordinii și a securitații. Pe de alta parte, accesul la mesajele criptate…

- Tragedia a fost descoperita abia dupa trei luni, iar unchiul baiatului de 9 ani face și el dezvaluiri. Acesta a povestit in detaliu modul in care familia romancei a descoperit crima cumplita. Barbatul susține ca dupa ce s-a stabilit in Belgia și și-a luat și cei doi copii la ea, romanca vorbea des cu…