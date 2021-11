Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 30 de ani din Bihor care a provocat, joi, un tragic accident pe DN79, intre Oradea si Nojorid, a murit duminica dimineata in spital. Fetita ei de nici patru ani a murit pe loc in acea zi. Dupa impactul dintre autoturismul in care se afla si o autoutilitara, femeia din Nojorid a suferit […]

- Adda este in doliu. Unul dintre cei mai buni rapperi ai Romaniei s-a stins din viața la numai 35 de ani. Fanii artistei au ramas șocați de vestea pe care cantareața le-a dat-o pe rețelele de socializare. Rapperul Țeasta a murit la 35 de ani Doliu in lumea artiștilor din Romania. Rapperul Țeasta a murit…

- O familie ucisa de Covid, in Giurgiu: Mama, tata si fiu au murit in aceeasi zi, rapusi de virus. O adevarata drama intr-o familie din Giurgiu. Mama, tata si fiul de 36 de ani s-au stins toti din viata, in aceeasi zi, de Covid la Spitalul Județean, pe 13 octombrie. Niciunul dintre ei nu era vaccinat.…

- Profesorul universitar Ostin Mungiu, tatal regizorului Cristian Mungiu și al analistului Alina Mungiu-Pippidi, s-a stins din viața noaptea trecuta, scrie Ziarul de Iași. Ostin Mungiu a fost cercetator specializat in tratarea durerii și unul dintre cei mai respectați profesori ai Universitații de Medicina…

- Numarul persoanelor decedate in accidentul de tren de la Urișor, județul Cluj, a ajuns la 2. Inițial a murit o femeie, dar dupa cateva zile s-a stins la Spitalul Clinic de Copii Cluj și fiica femeii. Rudele au fost de acord cu prelevarea organelor fetiței de 10 ani.Mama fetiței, in varsta de 40 de ani,…

- Fetița de doar 13 ani a ajuns în urma cu câteva zile la spitalul de Copii din Cluj, fiind transportata atunci cu un elicopter SMURD. Minora avea leziuni grave dupa ce a fost implicata în accidentul de tren de la Urișor. Fata de 13 ani este a doua victima care moare dupa accidentul…

- Alexia, fetita de 13 ani care a fost ranita in urma impactului puternic dintre un microbuz și un tren, s-a stins din viața in urma cu cateva ore. In urma aceluiași accident, mama ei s-a a murit acum cateva zile. Pe data de 16 august, un microbuz in care se aflau 8 oameni, printre care și Alexia și mama…