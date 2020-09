Mama tinerei batute nu va fi sancționata pentru ce i s-a intamplat fiicei sale, eleva in Targu Jiu. Femeia este angajata a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj. Conducerea instituției a anunțat ca nu va lua vreo masura impotriva mamei, intrucat nu exista cadrul legal pentru a se putea face acest lucru. Mama minorei din filmarile aparute in spațiul public este angajata a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj, din data de 14.10.2002, in funcția de asistent medical principal. Aceasta iși desfașoara activitatea la unul din complexurile…