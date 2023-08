Mama femeii care a născut pe trotuar în fața spitalului: Ne-a spus… De ce țipați așa doamnă, că ne-ați trezit Mama femeii care a nascut in fața spitalului din Urziceni a povestit, la Antena 3 CNN, cum fata ei, in travaliu, a fost data afara din spital. „In dimineața de 31, la ora 5, am plecat de acasa cu copilul ca ii era rau. M-am dus la Urziceni la spital. Acolo am intrat pe poarta spitalului cu mașina personala și cu fata in mașina. Cand am intrat pe holurile de la urgența, nu era nimeni, iar toate porțile și ușile erau deschise, dar nu era niciun cadru medical. Am inceput sa urlu pe hol: nu este nimeni aici, ca naște o femeie! A ieșit o doamna dintr-o camera unde dormea și ne-a spus: de ce țipați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

