Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist local a fost batut crunt de o femeie din Galați! Barbatul a ajuns la spital cu numeroase traumatisme, dupa ce i-a spus acesteia sa iși puna masca de protecție. Incidentul s-a petrecut intr-o stație de autobuz din cartierul Țiglina 2, chiar in vazul lumii. La scurt timp, agresoarea a fost…

- Din totalul pacienților internați în spitale din cauza COVID-19, 417 sunt minori, 395 fiind internați în secții și 22 la ATI. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.943. În intervalul 06.10.2021 (10:00)…

- O cearta intre doi frați, de 67 și 70 de ani, s-a finalizat cu spitalizarea celui mai in varsta. Mai mult, oamenii legii au descoperit și alte nereguli la fratele mai mic. Un apel la 112 anunța ieri ca un barbat a fost lovit de fratele sau. Cei doi, de 67 și 70 de ani, s-au certat și lovit ”in drumul…

- Deputatul Ana-Loredana Predescu a trimis o interpelare catre ministrul Educației, domnul Sorin Cimpeanu, pentru a solicita clarificari referitoare la ce inseamna concret sintagma „alte acțiuni de combatere a raspandirii bolilor infecțioase in colectivitate” și eliminarea acesteia, pentru a aduce…

- Doi barbați din Sebeș au fost reținuți de polițiști dupa ce l-au batut pe un tanar, chiar in locuința unuia dintre ei. Potirivit IPJ Alba, scandalul a avut loc pe fondul unor discuții contradictorii, iar in urma bataii primite, tanarul ar avea nevoie de 35 – 40 de zile de ingrijiri medicale. La data…

- In cursul dimineții de astazi, 20 august 2021, au mai fost confirmate inca 9 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.388. In intervalul 19.08.2021 (10:00) – 20.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese ( 4 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați…

- Doi baieți, SOS PAVEL ROMEO, in varsta de 12 ani, și VARGA-MUREȘAN ALEXANDRU, in varsta de 13 ani, ambii din municipiul Cluj-Napoca, au plecat de acasa voluntar miercuri, 11 august, in jurul orei 18:30 și nu s-au mai intors.VARGA-MUREȘAN ALEXANDRU, 13 aniSEMNALMENTE: inațime 1.63m, aproximativ 46 kg,…