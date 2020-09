Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel a suferit astazi o operație la ochi, iar la scurt timp a oferit informații despre starea sa de sanatate. De altfel, actorul a mai avut probleme de sanatate in ultimii doi ani, insa din fericire a trecut cu bine peste acestea. „Am fost operat de cataracta de profesorul Tataru la clinica…

- Un careian diagnosticat cu cancer are nevoie de ajutor financiar pentru a fi operat in Capitala. Interventia chirurgicala se ridica la suma de 12.000 de euro. „Buna ziua tuturor, el este tatal meu vitreg care are nevoie de ajutor financiar ca sa fie operat cat mai repede pentru ca are mai multe tumori.…

- Gabriel Tamaș (36 de ani) de la U Cluj s-a accidentat la primul meci pentru ”șepcile roșii” în succesul cu 1-0 contra lui Aerostar Bacau. Aparatorul central a suferit o ruptura a meniscului. Chiar daca spune ca se va opera marți, fostul fotbalist…

- Casa din Florida Keys in care a locuit scriitorul american Ernest Hemingway a fost nevoita sa-si concedieze aproape toti angajatii din cauza scaderii dramatice a numarului de turisti in contextul pandemiei, insa pisicile sale cu sase degete atrag in continuare vizitatori, relateaza joi AFP. Foto:…

- ​Fostul international german Michael Ballack a fost operat pentru înlaturarea unei tumori care era lânga maduva spinarii, relareaza Le Figaro.Operatia a fost facuta în perioada de izolare cauzata de pandemia de coronavirus.Ballack a fost supus unor investigatii dupa ce…

- In urma cu un an, actrița Eugenia Șerban a fost operata de cancer și a trecut prin momente grele, fiind nevoita sa intrerupa proiectele pe care le avea cu teatrul. Acum, aceasta a urcat din nou pe scena, se simte mult mai bine și și-a schimbat look-ul. La50 de ani, Eugenia Șerban se reface dupalupta…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, ii considera prea sensibili pe oficialii clubului Sepsi Sfantu Gheorghe, care au cerut sanctiuni din partea forurilor competente, dupa ce jucatorii antrenati de Anton Petrea au proferat scandari antimaghiare impreuna cu fanii lor, in Berceni, la cateva ore…

- Se poate muri dintr-o alunita mult mai rau decat dintr-o tumora, spune prof. dr. Olga Simionescu. Olga Simionescu, sefa sectiei de dermatologie a Spitalului Colentina, a vorbit la Marius Tuca Show despre lucrurile care pe fondul epidemiei par sa fi trecut in planul secund, mai exact despre pericolele…