Mama Deliei isi sarbatoreste ziua de nastere. Gina Matache si-a petrecut aniversarea in Iordania: La 60 de ani..." / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in familia Georgianei Lobonț! Rareș Ciciovan iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar soția lui i-a pregatit o surpriza de proporții alaturi de cei dragi. Iata ce mesaj emoționant a postat Georgiana Lobonț pentru soțul ei pe rețelele de socializare!

- Liviu Puștiu are motive de bucurie! Aristul iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cum va petrece, dar și cum s-a decis pe ultima suta de metri sa organizeze ceva cu aceasta ocazie. Cantarețul a oferit detalii emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dan Alexa iși sarbatorește ziua de naștere! Antrenorul a implinit astazi 42 de ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, sportivul a marturisit care este cea mai mare dorința pe care o are. Cum va petrecere cu aceasta ocazie.

- Speak traiește o poveste de iubire de vis alaturi de iubita lui. Artistul iși sarbatorește maine ziua de naștere, iar Cristina Ștefania nu s-a putut abține și i-a facut o urare emoționanta cu aceasta ocazie chiar de astazi. Ce mesaj a postat partenera cantarețului pe Instagram.

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mulți ani. In ciuda diferenței de varsta, cei doi au impreuna doua fetițe minunate de care se bucura in orice clipa și nu ezista sa impartașeasca cu fanii cele mai emoționante momente din viața de familie. Ce surpriza i-au facut…

- Anul acesta, Fuego și-a marcat ziua de naștere cu un mesaj emoționat, in care le-a dat o veste mare fanilor lui. Astfel, celebrul artist și-a deschis sufletul in fața publicului și a dezvaluit ca azi are doua motive sa sarbatoreasca.

- Zi importanta astazi in viața lui Marian Dragulescu. Gimnastul se afla in vacanța alaturi de viitoarea sa soție, iar aceasta iși sarbatorește azi și ziua de naștere. Sportivul i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare.