Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a dezvaluit detalii despre relația ei cu Gabriel Badalau. Blondina spune ca in situația actuala este o femeie fericita implinita, iar pe Gabi Badalau il numește un barbat inteligent și ințelegator.

- Ba desparțiți, ba impreuna... Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt mai schimbatori ca vremea! Dupa ce faimosul afacerist a petrecut ore bune intr-un club de fițe din Capitala alaturi de Florin Salam și in compania a mai multor domnișoare, acesta s-a gandit ca e timpul sa o impace pe focoasa blondina,…

- Dupa ce Gabi Badalau a declarat ca a fost scuipat de Claudia Patrașcanu, dupa ce a mers la Constanța sa-și ia copiii, Bianca Dragușanu a avut o reacție in acest sens. Blondina spune ca prin gestul facut de artista, aceasta și-a aratat caracterul.

- De la rivale la prietene și apoi iar rivale, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean au o relație care a suferit multe schimbari de-a lungul timpului. Dupa interviul dat de fosta lui Alex Bodi la Xtra Night Show, pe Antena Stars, nu ramane nicio indoiala ca intre cele doua s-a rupt ceva și nu are legatra…

- Veste bomba in showbiz! Claudia Patrașcanu a confirmat casatoria dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu! Ce i-a spus fostul soț? Blondina și afaceristul se pregatesc de marele pas!

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…