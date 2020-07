Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului din Cluj au venit cu o decizie in privința tatalui care și-a omorat copilul de 8 ani, in noaptea de sambata spre duminica, gasit dupa patru zile de cautari, atat de la sol, cat și din aer. Decizia magistraților in cazul copilului de 8 ani ucis de propriul tata: crima premeditata…

- O crima oribila a șocat țara in urma cu cateva zile: un copil de 8 ani a fost injunghiat și abandonat intr-o mașina, pe un camp din Cluj. Inculpatul este chiar tatal acestuia, care ar fi incercat sa se razbune pe mama baiatului de care divorțase. Mama copilului injunghiat in inima de tatal sau, primele…

- Barbatul din Cluj, acuzat ca și-a omorat copilul de opt ani și i-a abandonat trupul in mașina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Mama baiatului a facut primele declarații dupa tragedie.

- Mama copilului ucis de propriul tata, la Cluj, a povestit ce s-a intamplat in ziua crimei. Femeia spune ca a vorbit la telefonul cu fostul soț, iar acesta i-a spus ca e prea tarziu și ca nu-l va mai vedea niciodata pe baiețelul ei, pe care trebuia sa-l aduca acasa. Cel mic a fost injunghiat mortal și…

- Annamaria Takacs, mama copilului Takacs Gyorgy, in varsta de 8 ani, injunghiat de mai multe ori in inima de catre tatal sau Takacs Gyorgy, a facut primele declarații dupa tragedie. Femeia susține ca se bucura de faptul ca tatal criminal este in viața, pentru a conștientiza și a trai cu faptele pe conștiința.…

- Este cert ca, deși se apropie de un nou titlu în Liga 1 și, implicit, de o noua participare în cupele europene, campioana României va pierde mai multi fotbalisti în perioada imediat urmatoare. Cu toate acestea, „feroviarii” pot încasa o suma importanta de…

- Laurențiu Reghecampf (44 de ani) crede ca CFR Cluj este favorita in lupta la titlu cu FCSB. Laurențiu Reghecampf, dublu campion in Liga 1 cu FCSB, ii ține pumnii lui Gigi Becali in cursa pentru titlu. Antrenorul celor de la Al Wasl a revenit in Romania, la reședința de la Snagov, dupa autoizolarea…

- O femeie din Turda a avut parte de msocul vietii, vineri, 29 mai, cand si-a gasit propriul fiu in casa, fara suflare. Politistii au deschis o ancheta pentru a se stabili imprejurarile in care barbatul a decedat.