Mama care şi-a pierdut copilul şi soţul pe munte, mesaj sfâşietor: Aici am fost fericiţi toţi trei Octavian avea 18 ani și spre deosebire de alți baieți de varsta lui, singurul cadou pe care și l-a dorit atunci cand și-a sarbatorit majoratul a fost sa cucereasca varful Moldoveanu pe timp de iarna. O dorința nascuta dintr-o pasiune veche, insuflata de tatal sau inca de mic copil. "Mi-am promis ca o sa cuceresc Vf. Moldoveanu pe timp de iarna cat de curand posibil", a postat Octavian pe Facebook in urma cu cateva luni. N-a mai apucat insa. S-a pornit la drum pe 30 martie alaturi de tatal sau și un alt prieten, insa cei trei și-au gasit sfarșitul in timp ce incercau sa urce spre varful… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

