Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a decis sa faca lumina și sa dezvaluie ce decizie a luat in privința soțului sau, George Burcea, la scurt timp dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia cei doi s-ar fi impacat.

- Unul dintre cei mai cunoscuți magistrați, care l-a arestat pe milionarul Sorin Ovidiu Vintu și a judecat celebrul dosar Hexi Pharma, a luat o decizie neașteptata in cazul interlopilor Bebino și Joe.

- Compania Nike a lansat o campanie publicitara in care spune „don’t do it” - „nu o faceți”, in efortul de a se adresa tulburarile sociale care au izbucnit in urma morții premature a lui George Floyd, in timpul unei intervenții a poliției.Floyd, un barbat afro-american, in varsta de 46 de ani,…

- Rasturnare de situație dupa scandalul termoscanarii! Doua hypermarket-uri existente in Romania iau o decizie fara precedent in starea de alerta.Regulile se vor schimba pentru toți clienții. Mai exact, hypermarket-urile au decis ca... Citește AICI ce decizie radicala s-a luat- Ce vor…

- Pilotul german Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in mod oficial, marti, ca se va desparti de echipa Ferrari la finalul editiei din acest an a Campionatului Mondial, confirmand astfel zvonurile aparute anterior in presa germana, informeaza AFP."Relatia mea cu Scuderia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca a fost rezolvata problema participarii reprezentantilor organizatiilor societatii civile si ale mediului de afaceri la dezbaterile din comisiile parlamentare, mentionand ca cei care doresc vor putea sa participe online la discutii…

- Dosarul in care Mario Iorgulescu a fost acuzat ca a ordonat rapirea și torturarea unui barbat ia o turnura neașteptata: judecatorii l-ar putea scoate basma curata pe unul dintre interlopii din clanul Calu!

- Președintele Klaus Iohannis a semnat astazi decretul privind retragerea decorației oferite Spitalului Județean de Urgența Suceava. Motivele se refera la neregulile grave scoase la iveala odata cu izbucnirea crizei de coronavirus.