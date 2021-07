Mama care și-a abandonat fetița de 6 ani la o vecină, ca să fugă cu alt bărbat, în Gorj, a fost găsită după 6 zile O mama și-a lasat copilul la o vecina și a plecat, fiind gasita de polițiști abia dupa ce tatal micuței a dat-o disparuta, scrie portalul gorjean de știri Pandurul. Femeia nu mai vrea sa se intoarca acasa.Femeia de 32 de ani din comuna gorjeana Borascu, disparuta dupa ce și-a lasat fetița la o vecina acum mai bine de o saptamana, a fost gasita de polițiști la Turceni. Tanara a spus ca nu vrea sa revina acasa și ca este intr-o alta relație.Protecția Copilului Gorj a facut inca de joi o cercetare și a vorbit cu ambii parinți, tatal fiind cel care se va ocupa de acum incolo de copil, el avand și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

