- Femeia in varsta de 29 ani din judetul Constanta, care si-a abandonat copilul de 5 ani pe strada, intr-o zona aglomerata din municipiul Galati, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- Viceprimarul Calin Stan a facut cunoscut faptul ca 7 minori care au fost prinși ca cerșeau au fost preluați din familii. Aceștia au ajuns la Direcția pentru Protecția Copilului și cel mai probabil vor ajunge in centre de profil sau la asistenți maternali. In ultimele doua luni, 7 minori prinși ca cerșeau…

- Incident nemaiintalnit intr-o școala de secol XXI, in comuna ilfoveana Ciolpani. Urmeaza informații și imagini cu puternic impact emoțional! O eleva de 15 ani, aflata in stare avansata de ebrietate, a fost filmata, batjocorita de colegi și apoi abandonata de profesori, deși

- Incident șocant in Argeș. O fata de 13 ani este internata in stare grava dupa ce a fost batuta chiar de tatal sau. De același tratatment a avut parte și mama fetei. Femeia are o mana rupta și mai multe rani la cap.