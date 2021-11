Stiri pe aceeasi tema

- Fiica impresarului sau, Andreea Gușman, dezvaluie ce a gasit in telefonul lui Petrica Mițu Stoian.Aceasta susține ca interpretul are o perioada destul de lunga in care nu și-a folosit telefonul, lucru ce ii ridica semne de intrebare. Ba mai mult, un alt lucru care o pune pe ganduri este faptul ca niciun…

- Daca te-ai confruntat cu problema condensului in frigider sau congelator, atunci ar trebui sa știi ce inseamna asta. Ce faci daca ai condens in frigider Electrocasnicele au o perioada de viața de cațiva ani, in funcție de cat le folosești și cum le ingrijești. Unele au o perioada mai scurta de funcționare,…

- Musk a raspuns astfel comentariilor lui David Beasley, director al World Food Programme al ONU, care a spus saptamana trecuta la CNN ca o donație de 6 miliarde de dolari de la miliardari ca Musk și Bezos ar putea ajuta 42 de milioane de oameni care „vor m

- Caștigarea bataliei contra schimbarii climei presupune sa muncim mai puțin. Saptamana de lucru de patru zile ar ajuta la salvarea planetei Caștigarea bataliei contra schimbarii climei presupune sa muncim mai puțin. Saptamana de lucru de patru zile ar ajuta la salvarea planetei Problema cu a le cere…

- Meadow Walker s-a casatorit cu tanarul Louis Thornton-Allan, la doar doua luni dupa ce s-au logodit. Fiica regretatului actor Paul Walker a fost condusa la altar chiar de catre Vin Diesel, colegul si prietenul tatalui ei din seria de succes „Fast and furious”. In varsta de doar 23 de ani, Meadow Walker…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a vorbit duminica despre medicii care fac publice informații fara baza științifica. „Problema...

- Fiica lui Sorin Bontea este o tanara superba, care a devenit cunoscuta publicului odata cu surpriza pe care i-a facut-o tatalui sau. Miruna Bontea, apariție alaturi de iubitul ei Miruna a venit la Chefi la Cuțite ca sa iși surprinda tatal, in audiții. Lucru pe care l-a și reușit, pentru ca celebrul…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a precizat ca nu crede ca salariile profesorilor vor putea creste dupa rectificarea bugetara, deoarece trebuie asigurate salariile pentru posturile create in plus in sistemul de invatamant, pentru personalul din crese si gradinite si pentru acoperirea programului „Masa…