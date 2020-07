Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații teribile in cazul baiețelului de 8 ani injunghiat de propriul tata si gasit mort in mașina parintelui sau, ieri, pe un camp din Cluj. In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca Takacs Gyorgy era mort de mai bine de 48 de ore. Cand a fost intrebat de ce și-a omorat fiul, a […]…

- Copilul care a fost dat disparut de catre mama lui acum trei zile a fost gasit mort. Copilul a fost gasit decedat pe bancheta din spate a mașinii tatalui sau. Tatal copilului este momentan disparut și este cautat de zeci de jandarmi. Descoperire cutremuratoare la Cluj! Unde a fost gasit trupul baiețelului…

- Un barbat din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord s-a sinucis, in timp ce facea un live pe platforma de socializare Facebook. Pete 400 de oameni au vazut cum și-a pus capat zilelor, unii dintre ei incercand sa il opreasca, iar fiica lui a transmis un mesaj sfașietor.

- Inalta Curte a confirmat redeschiderea anchetei in cazul fostului procuror DIICOT, Marian Delcea și a subinspectorului BCCO Brașov, Paula Popica, cei care au instrumentat in prima faza dosarul fostului manager al ICUTR Cluj, Mihai Lucan.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit din nou despre plecarea lui Helmuth Duckadam, care și-a dat demisia din funcția de președinte de imagine. Becali a spus ca toți angajații de la FCSB au avut parte de taieri salariale ca urmare a pandemiei de coronavirus și pentru a nu risca falimentul. „Trebuie sa…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a anunțat ca Sorin Bretan s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Sorin Bretan! Clubul CFR 1907 Cluj iși expira regretul și profunda tristețe pentru trecerea in neființa a fostului fotbalist al echipei noastre, Sorin Bretan, la varsta…

- Dupa valva starnita de aflarea aventurii lui Ciprian Marica dintr-o camera de hotel din Cluj, Ioana Marcu a decis sa nu dea curs barfelor. Chiar și așa, blondina nu s-a mai afișat alaturi de iubitul ei pe rețelele sociale. Cine este, insa, persoana cu care iubita fostului fotbalist s-a fotografiat atat…

- Ionuț Petreuș a murit noaptea trecuta, la scurt timp dupa ce a fost adus din Italia cu un avion. Ultima dorința a adolescentului a fost sa fie adus acasa, in Romania, sa se stinga in țara sa.