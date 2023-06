Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Copilul de 5 ani care a cazut, vineri dupa-amiaza, de la etajul 9 al unui bloc de pe strada Aleea Parcului din localitate, a murit. Știrea inițiala: Situația dramatica, la Onești, județul Bacau, unde un minor a cazut de la etajul al noualea al unui bloc. „In jurul orei 12.30, polițiștii din…

- Tragedie fara margini! Un copil de doar 5 ani a decedat, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc. Nenorocirea a avut loc in orașul Onești, din județul Bacau. Baiețelul ar fi picat de la pervazul bucatariei. Baiețelul era cu mama lui in casa, iar totul a avut loc intr-o clipa…

- Tragedie fara margini! Un copil de cinci ani a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui blocUn copil de doar cinci ani, care se afla acasa cu mama sa, a murit dupa a cazut de la etajul noua al unui bloc de locuințe din Onești. CITESTE SI Prapadul vine din SUA: Prețul petrolului crește…

- Un copil a murit, dupa ce a cazut de la etajul 9 al blocului in care se afla cu mama sa. Tragedia a avut loc in Onești, județul Bacau și, potrivit primelor informații, baiatul ar fi fost scapat din ochi pentru cateva secunde de femeie, moment in care baiatul s-ar fi urcat pe pervazul geamului.

- Un copil in varsta de cinci a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Echipajele medicale l-au gasit in stop cardio-respirator iar ulterior, cadrele medicale au declarat decesul copilului. Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a deschis dosar penal vizand infractiunea…

- Un copil in varsta de cinci a murit dupa ce a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Medicii ajunși la locul tragediei au incercat sa il resusciteze, insa manevrele nu au avut succes. ACTUALIZARE: Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al […] Articolul…

- UPDATE – Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al unui bloc din municipiul Onesti a decedat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru. Tragedia s-a produs in jurul orei 12,30. Politistii au fost sesizati ca minorul a cazut de la etajul…

- Un copil in varsta de cinci a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Echipajele medicale l-au gasit in stop cardio-respirator, iar la ora transmiterii acestei stiri incearca sa il resusciteze. CITESTE SI BREAKING NEWS Ultima ora: ANM a emis cod portocaliu…