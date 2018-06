Stiri pe aceeasi tema

- "Posturile de televiziune DIGI 24, PROTV si ANTENA 3 au difuzat, in 29 mai 2018, reportaje in care au relatat faptul ca bunica i-a cerut copilului sa-si faca temele si sa nu se mai joace la calculator, iar acesta a ripostat, lovind-o de mai multe ori, in zona gatului, cu un cutit de bucatarie. Dupa…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a fost injunghiata mortal, marti, in locuinta sa din Capitala. Incidentul a fost anuntat printr-un apel la 112 de nepotul femeii in varsta de 9 ani, anunta reprezentantii Politiei Capitalei. Cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Tatal copilului de noua ani care și-a lovit bunica mortal cu un cuțit a raspuns intrebarilor Libertatea.ro și a explicat ca nu i-a mai vazut pe copiii pe care ii are cu fosta soție, medic oncolog, de mai bine de șase luni. Acesta a explicat ca pe fondul unor discuții dintre el și fosta soție, care cerea…

- Baiețelul de noua ani care și-a ucis bunica pentru ca nu-l lasa sa se joace pe calculator provine dintr-o familie cu mari probleme. Tatal sau, un cunoscut tenor, a fost declarat de judecatori ca fiind o persoana violenta. Tenorul Daian Dinulescu a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru ca…

- Tatal copilului care și-a ucis bunica este tenor al filarmonicii George Enescu. Fosta sa soție susține ca omul și-a chinuit copilul in repetate randuri și chiar a fost in instanța pentru a-și gasi dreptatea. Povestea de groaza a inceput atunci cand baiatul avea doar cațiva ani. Daian Dinulescu…

- Detalii noi in cazul copilului care și-a ucis bunica. Tatal sau a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce și-a maltratat fiul din casatoria anterioara. Mai mult, el a fost acuzat chiar de viol de o verișoara. Tatal copilului care și-a ucis bunica este tenor al filarmonicii George…

- Caz fara precedent: Un copil de noua ani si-a ucis bunica. Anchetatorii au fost socati cand au aflat ce l-a scos pe copil din minti Incidentul a fost anuntat printr-un apel la 112 de nepotul femeii in varsta de 9 ani, anunta reprezentantii Politiei Capitalei. Cazul a fost preluat de catre Parchetul…

- Tragedia a fost anuntata prin 112 chiar de baiat, care va fi preluat de specialistii in protectia copilului, arata anchetatorii. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri, pentru a stabili, cu precizie, care au fost circumsantele in care s-a petrecut…