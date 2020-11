Stiri pe aceeasi tema

- Miracol neașteptat dupa cutremurul din Turcia! O fetita de numai patru ani a fost salvata, marti, de sub daramaturi, la patru zile de la cutremurul care a dus la moartea a peste 100 de oameni.

- Un cutremur devastator a avut loc vineri in Turcia și Grecia, iar mai multe persoane și-au pierdut viața in urma seismului. Autoritațile au anunțat peste 30 de morți, dar și peste 900 de raniți, iar in urma cu doar cateva luni sub daramaturi au gasit o fetița de trei ani!

- O fetița de trei ani a fost salvata, luni, de sub daramaturile unei cladiri care s-a prabușit la Izmir, in urma cutremurului care a zguduit Turcia și Grecia. Unul dintre frații fetiței a murit in cutremur Echipele de salvatori continua sa caute eventuale victime prinse sub daramaturi. Conform Reuters,…

- O fetita de trei ani a fost salvata de sub daramaturi la 65 de ore dupa seismul care a devastat saptamana trecuta regiunile costiere din vestul Turciei si al carui bilant a urcat luni la 83 de victime, informeaza DPA. Membrii echipelor de interventie au realizat delicata operatiune de extragere a fetitei…

- Speranta gasirii unor supravietuitori duminica scade, in vestul Turciei, la doua zile dupa puternicul cutremur din Marea Egee, soldat cu 49 de morti, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP.Potrivit agentiei guvernamentale turce pentru situatii de catastrofa (AFAD), 49 de persoane au murit,…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51 (si ora Romaniei), la 19 kilometri nord-vest de insula, la o adancime de 10 kilometri, potrivit Observatorului. Presa locala din Samos scrie ca imobile si drumuri au fost avariate. Presa turca scrie, de asemenea, ca in orasul de coasta Izmir s-au prabusit cladiri.…

- Un seism puternic a avut loc, cu puțin timp in urma, in insulele Grecești. Cutremurul a inregistrat magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Afectate au fost orașe atat din Grecia, cat și din Turcia.