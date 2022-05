Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Texas este intens criticata dupa atacul armat de la școala primara Robb, din Uvalde. Autoritațile au modificat joi detaliile despre cum s-a desfașurat atacul, care contrazic primele declarații. Potrivit noilor detalii, atacatorul Salvador Ramos a fost in școala mai bine de o ora inainte…

- Un elev de clasa a IV-a, care a reușit sa scape cu viața din masacrul de la școala primara Robb, din Uvalde, a descris pentru postul de televiziune american KENS-TV, afiliat CBS, ce le-a spus atacatorul colegilor sai inainte de a-i executa.Parinții baiețelului nu au vrut sa-i faca publica identitatea,…

- O adolescenta din Germania care l-a intalnit online pe Salvador Ramos, 18 ani, autorul masacrului de la scoala primara din Uvalde, a declarat pentru CNN ca tanarul a trimis o serie de mesaje text infioratoare, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli…

- Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN.

- Liderul american a declarat miercuri ca se va deplasa alaturi de soția sa in Uvalde, in ”urmatoarele zile”, pentru a se intalni cu familiile celor 19 copii si doi profesori ucisi la o școala primara de un tanar de 18 ani, potrivit CNN."Jill si cu mine vom calatori in Texas in urmatoarele zile pentru…

- Toate victimele tanarului de 18 ani care a deschis, marți, focul intr-o școala primara din Uvalde, Texas, sunt din aceeași clasa, anunța autoritațile. Purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Siguranța Publica din Texas, locotenentul Chris Olivarez, a dat publicitații și detalii despre cum s-a…

- UPDATE – Senatorul american Ronald Gutierrez, din statul Texas, a declarat pentru CNN ca 18 copii si doi adulti au fost ucisi in urma atacului armat de marti, de la o scoala primara din localitatea Uvalde. Atacul s-a produs in campusul Scolii Primare Robb, din orasul Uvalde, aflat la 135 kilometri vest…