- O crima oribila socheaza trei tari. O romanca de 36 de ani, stabilita in Spania, a fost ucisa si aruncata intr-un tomberon de iubitul ei, un cetatean olandez cu 23 de ani mai in varsta. Politistii i-au gasit trupul plin de rani intr-un cos de gunoi din oras.

Cadavrul femeii a fost gasit, luni dimineața, intr-un tomberon, de catre lucratorii pentru salubrizare, in timp ce goleau containerele...

- Trupul romancei era infasurat intr-un cearceaf plin de sange si era brazdat de taieturi ale unui cutit, potrivit unor surse citate de publicatia El Pais. Tanara era taiata in zona gatului si pe antebrate, semn ca a incercat sa se apere de atacul iubitului sau. Angajatii de la salubritate au alertat…

- Crima oribila in Spania! Un barbat de 59 de ani, de cetațenie olandeza, a fost arestat, ieri, de politia din orasul Moraira, Spania, dupa ce a recunoscut ca si-a ucis cu sange rece iubita, o tanara romanca. Alina Mocanu avea 34 de ani si era mama unui baiat de 14 ani.Corpul femeii a fost gasit,…

- CUTREMURATOR! O femeie de 52 de ani ucisa și aruncata intr-un rau pentru ca ar fi furat o gaina O femeie de 52 de ani și-a gasit sfarșitul in zona Minturno, din Italia, fiind ucisa pentru ca ar fi furat o gaina. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU…

- O romanca in varsta de 18 ani, care practica prostituția in Elveția, a fost ucisa, la sfarșitul anului 2016, de un lucrator la frontier. Acum, dupa trei ani, criminalul va fi judecat in fața Tribunalului penal din Doubs, in estul Frantei, a anuntat sambata parchetul.

- Au iesit la iveala detalii cutremuratoare despre crima ingrozitoare, petrecuta intr-o locuința din Austria. Gabriela a pierit, la doar 42 de ani, iar cel care i-a fost calau este chiar soțul ei, tot cetațean roman.

- Lucreaza non-stop ca servitoare pentru o batrana din Italia. „Ma considera sluga. S-a intamplat sa imi dea o palma”. Ce salariu crezi ca are romanca? Din dorința de a caștiga mai bine pentru un trai decent, multe romance iși sacrifica timpul, demnitatea, viața, optand pentru a munci de dragul orelor…