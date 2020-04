Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Melencu, tanara din Diosti, judetul Dolj, a disparut pe 14 aprilie 2019, din Caracal. Concluzia anchetei a fost ca adolescenta e fost rapita de catre Gheorghe Dinca, sechestrata timp de mai multe zile, violata si ucisa, trupul fiindu-i ars. Mama fetei a postat un mesaj la 1 an de la dispritia…

- Peste 100 de oameni participa, sambata, la un protest fața de modul in care s-a intervenit in cazul rapirii Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu. Protestatarii au refacut drumul de la locul unde Luiza a fost luata la ocazie acum 10 luni pana la casa lui Gheorghe Dinca, numindu-l „Drumul Iadului”.Citește…

- Zeci de oameni s-au adunat, duminica la pranz, in Piata Universitatii din Bucuresti pentru a protesta fata de procurorii care au anchetat cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre pentru…

- Inca o lovitura a lui Gheorghe Dinca din spatele gratiilor. Dupa ce i-a scris familiei Alexandrei Maceșanu, intr-o scrisoare trimisa catre mama Luizei, Monica Melencu, presupusul criminal din Caracal susține ca fata este in viața.

- Gheorghe Dinca, barbatul care le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, a ajuns sa comita faptele odioase dupa luni de zile in care a incercat sa-și gaseasca o femeie alaturi de care sa traiasca și care sa-i indeplineasca fanteziile dupa care tanjea.

- Dezvaluirile halucinante care au ieșit la iveala in cazul Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru opt infracțiuni, nu au convins-o pe mama Luizei Melencu. Ea este in continuare de parere ca fiica ei traficata și cere socoteala autoritaților ca nu le-au cautat la timp pe fetele…

- In sfarșit, Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru crimele faptuite și alte fapte abominabile decurgand din acestea – viol, rapiri, profanare de cadavre. Uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, sunt primele din cele opt capete de acuzare. In rechizitoriul procurorilor Direcției…

- DIICOT l-a trimis in judecata miercuri pe Gheorghe Dinca pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre, el fiind acuzat ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu in locuinta sa din...