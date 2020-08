Stiri pe aceeasi tema

- Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si ”lupta pentru viata sa”, au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.Jacob…

- Mama lui Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, ranit grav de politisti si care probabil va ramane paralizat pe viata, a facut apel la calm marti, in contextul in care autoritatile se tem de extinderea protestelor in Statele Unite, informeaza miercuri AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Mama lui Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, ranit grav de politisti si care probabil va ramane paralizat pe viata, a facut apel la calm marti, in contextul in care autoritatile se tem de extinderea protestelor in Statele Unite, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Fiul meu se lupta…

- Jacob Blake, barbatul de culoare impușcat de polițiștii din orașul Kenosha, in statul american Wisconsin, a ramas paralizat de la brau in jos, a declarat tatal acestuia, conform The Guardian.

- Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, se pregatea sa-și aniverseze fiul de 8 ani. A auzit insa țipetele unor femei care se certau. Acesta a incercat sa intervina, dar echipajul de poliție, chemat sa aplaneze conflictul, a ințeles greșit gestul lui. Imagini video postate pe rețelele de…

- Un noua inregistrare cu un polițist care impușca un cetațean afro-american zguduie SUA, scrie ansa . Impuscat in spate, de la mica distanta Un ofițer a deschis focul și l-a impușcat in spate pe afro-americanul Jacob Blake, in varsta de 29 de ani. Incidentul a avut loc in Kenosha, statul Wisconsin. Filmarea,…

- Garda Naționala a fost scoasa pe strazi in statul american Wisconsin ca sa asigure ordinea publica. Au loc proteste masive dupa ce un barbat afro-american a fost impușcat de polițiști. Autoritațile din orașul in care a avut loc incidentul au restricționat circulația in timpul nopții pentru a preveni…

- O interdictie de circulatie pe timpul noptii a fost impusa la Kenosha, un oras din statul american Wisconsin, dupa ce politia l-a impuscat in mai multe randuri in spate pe un barbat de culoare, aparent neinarmat, provocand in noaptea de duminica spre luni manifestatii si revolte, relateaza Reuters.Acest…