- O femeie in varsta de 26 de ani, mama a trei copii, a fost injunghiata mortal, duminica seara, intr-un cartier din Bruxelles, scrie cotidianul belgian Le Soir.be . Poliția a reținut un suspect. Atacul s-a produs duminica 30 mai, in jurul orei 19:40, in timp ce tanara se plimba cu bebelușul ei aflat…

- Asociatia Falticeni Cultural si Asociatia Casuta de Acasa organizeaza marti, 1 iunie, intre orele 14,00 – 21,00, in sala "Draga Olteanu Matei", evenimentul „Copilarie si daruire", care include proiectii de filme si un spectacol interactiv pentru copii.De la ora ...

- Cinci copii din comuna Coroiesti au fost preluati de rude dupa ce mama lor, o femeie in varsta de 40 de ani, care este insarcinata, a fost injunghiata de concubinul sau, au informat reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. ‘La acest moment nu se…

- O politista a decedat vineri dupa ce a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, informeaza Agerpres, care citeaza AFP si Reuters.

- O fata si un baiat, ambii de 13 ani, din localitatea Gura Ocnitei, sunt dati disparuti dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors, fiind cautati de aproximativ 90 de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari, informeaza, marti, IPJ Dambovita. "La data de 13 aprilie a.c., politistii…

- Romania are nevoie specialiști in radioterapie și oncologie pediatrica, dornici sa aduca acasa expertiza acumulata in mediile profesionale din strainatate, construind o echipa dedicata și ambițioasa in cadrul Primului Spital Național de Copii construit in ultimii 30 de ani. Ambasada Romaniei la Berlin…