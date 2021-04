Vineri, 2 aprilie, ora 16.00, Tribunalul Suceava a transmis mandatul de executare a pedepsei inchisorii privind pe o femeie de 33 ani, din com. Ciprian Porumbescu, condamnata la pedeapsa 5 ani și 8 luni de inchisoare pentru „trafic de minori”. S-a format o echipa operativa din 2 polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Șcheia, […] The post Mama a șase copii condamnata la cinci ani de inchisoare pentru trafic de minori. Copiii sai au fost preluați de catre stat first appeared on Suceava News Online .