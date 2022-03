Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a anunțat ca a renunțat la contractul ei cu Prima TV, televiziunea la care lucra de aproape un an de zile. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca e in tratative cu alt post de televiziune, ca iși pregatește revenirea pe micul ecran. Soția lui Adi Sina, mama a șase copii,…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, impreuna cu Universitatea "Ovidius"din Constanta si Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare", cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, organizeaza Marti, 8 MARTIE 2022, ora 18:00, in cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare",…

- Unul dintre cei 7 militari care a murit in urma prabușirii elicopterului la Constanța a lasat in urma doi copii. Maistru militar cls. a II-a Bosoi Sergiu avea 37 de ani, era scafandru marin, salvator pe mare, și lucra in Armata din 2005.Soția acestuia a postat un mesaj emoționant in care a transmis…

- Doi copii, soția și parinții unui polițist au fost uciși de armata lui Vladimir Putin. Familia din Ucraina incerca sa fuga de atacurile rușilor și de razboi, dar și-a gasit sfarșitul in apropiere de Nova Kakhovka, langa orașul Herson. Unul dintre micuți avea doar un an și doua saptamani.

- Ucraina a devenit cel mai fierbinte punct de interes de pe harta globala, de cand Rusia a declarat razboi statului ucrainean. Președintele Volodimir Zelenski este liderul care conduce Ucraina in aceste vremuri ingritor de grele. Cum arata soția și fiicele fostului comediant. Zelenski se bucura de o…

- Firma Elena Basescu amp; Kids va fi dizolvata, potrivit unei decizii publicate recent in Monitorul Oficial.Subsemnata Basescu Elena, cetatean roman, nascuta in Constanta in calitate de asociat unic, am decis urmatoarele:1. Se aproba dizolvarea si lichidarea societatii Elena Basescu amp; Kids conform…

- Un șofer roman de TIR a murit sambata, pe o autostrada din Marea Britanie, in timpul furtunii Malik, iar fiul acestuia, un baiețel de 12 ani, inca nu știe ca tatal lui nu se va mai intoarce niciodata acasa, scrie Daily Mirror . Bogdan Popa, in varsta de 32 de ani, a murit pe loc, dupa ce camionul sau…

